Cancelli forzati, letti portati all’esterno, voci e segnali di presenze quando cala la sera. Negli ultimi giorni sulle pagine social dedicate a Vimercate sono tornate le segnalazioni di incursioni nel vecchio ospedale civile di Vimercate, svuotato di compiti dopo il trasferimento nel 2010 nella nuova struttura di via Santi Cosma e Damiano.

Vimercate, incursioni nell’ospedale vecchio: gli interventi per la sicurezza

Si è attivata anche l’Asst Brianza, “rimediando ai danni subiti nell’ultima incursione vandalica” e confermando “di aver rimesso in sicurezza le strutture interessate. Dal 2010 l’Azienda ha intrapreso numerose azioni volte a tutelare la sicurezza pubblica, per quanto possibile e compatibilmente con le risorse a disposizione“.

Sono stati ripristinati tutti i cartelli di divieto di accesso e posizionati catenacci, lastre metalliche e sbarramenti nei punti considerati più critici per impedire l’ingresso non autorizzato.

Vimercate, incursioni nell’ospedale vecchio: il direttore generale di Asst Brianza

«Ci spiace rilevare ancora una volta come il vecchio ospedale di Vimercate continui a essere bersaglio di atti vandalici che minano l’incolumità non solo di chi li compie ma anche di tutta la cittadinanza – commenta il direttore generale di Asst Brianza, Carlo Alberto Tersalvi – Il nostro impegno è concentrato sulla complessa procedura di vendita dell’immobile, mantenendo nel frattempo una costante e continua attenzione alla sicurezza dei luoghi. Il lavoro di verifica del percorso per la cessione del vecchio ospedale di Vimercate vede impegnata la Direzione Generale in confronto con tutte le parti coinvolte e sempre in diretto rapporto con la D.G. Welfare di Regione Lombardia».