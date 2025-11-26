Vimercate, incendio nella notte in un edificio in disuso: vigili del fuoco di Monza e Lecco al lavoro

Intervento dei vigili del fuoco dei Comandi di Monza Brianza e Lecco per un incendio che nella notte del 26 novembre ha interessato un edificio in disuso in via Salvatore Principato a Vimercate. L’intervento è scattato attorno alle 2.30 quando del fumo acre ha cominciato a uscire dalle finestre dello stabile, verosimilmente utilizzato da persone senza fissa dimora. L’incendio – spiegano dal Comando monzese di via Cavallotti – ha interessato l’intero primo piano della struttura.

Incendio a Vimercate: vigili del fuoco presenti con cinque mezzi

Le squadre da una verifica interna hanno accertato l’assenza di persone e avviato le operazioni di spegnimento con un vasto dispiegamento di mezzi compreso quello del Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico). Presenti anche le forze dell’ordine e personale paramedico inviato dalla Agenzia Regionale Emergenza Urgenza.