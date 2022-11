Vimercate: il centro storico diventa zona 30 km/h

Nel centro storico di Vimercate si va piano. Questo non è un consiglio per gli automobilisti, ma il piano messo in campo da Palazzo Trotti che prevede un massimo di 30 km/h nel cuore della città. Il progetto steso dal comandante della polizia locale Vittorio De Biasi interessa le vie V. Emanuele II, E. Cereda, T. Molgora, S. Antonio ,Cavour , il ponte di S. Rocco , T. Pace , Dozio, Marsala, Garibaldi, San Gerolamo, Canossa, Canonica , Madonnina , Crispi , P. Colombo, Mazzini ( fino all’intersezione con via Pinamonte), Carducci, S. Marta , C. Battisti (da piazza Unità d’Italia a via Ospedale) , L. Ponti (da via Ospedale a via De Castillia), De Castillia (da via Dante a piazza Unità d’Italia), piazza Castellana , piazza S. Stefano e piazza Unità d’Italia.

Vimercate: il centro storico più sicuro per pedoni e ciclisto

Le vie interessate dalla zona 30 km/h

A spiegare queste nuove norme sulla circolazione ci ha pensato il sindaco Francesco Cereda. “È ormai prassi che nel centro delle città la velocità dei veicoli venga ridotta e questo perché vogliamo tutelare l’utenza più debole come pedoni e ciclisti – ha affermato il primo cittadino -. Inoltre il nostro territorio è caratterizzato già di per sé da strade abbastanza strette, dove non si può certo procedere ad alte velocità”. Inoltre Cereda ha evidenziato anche come questo provvedimento abbasserà l’inquinamento acustico in centro, infatti uno dei temi è anche il rumore delle auto che passano sui sampietrini nel cuore della città, che dovrebbe ridursi molto.