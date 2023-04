Vimercate firma il protocollo coi sindacati per aiutare i cittadini in difficoltà

Il Comune di Vimercate e i sindacati firmano un protocollo per sviluppare maggiormente la cura delle persone, l’attenzione ai bisogni, al miglioramento delle condizioni delle famiglie più fragili e alle emergenze sociali. Proprio partendo da questo presupposto l’amministrazione Cereda insieme a Cgil, Cisl e Uil idi Monza e Brianza con le rispettive federazioni territoriali dei pensionati Spi, Fnp, Uilp Monza e Brianza, dopo un periodo di trattativa ha siglato l’accordo lunedì mattina 17 aprile nella sala Cleopatra di Palazzo Trotti.

Vimercate firma il protocollo, uno strumento in più

Vimercate – Firma protocollo Comune sindacati, 17 aprile 2023

“Questo protocollo ci permette di collaborare in modo stretto con partner fondamentali per capire i bisogni dei nostri cittadini – ha affermato il sindaco Francesco Cereda -. È sicuramente uno strumento in più che abbiamo a nostra disposizione per aiutare il nostro territorio e recuperiamo anche quella figura di intermediazione dei sindacati, che negli ultimi anni si era un po’ smarrita”. A fare eco a queste parole l’assessore al Bilancio e Urbanistica Mariasole Mascia che ha sottolineato come “questa intesa ci permetre di approfondire temi come ad esempio la sanità, l’abitare e la fiscalità”. Un’intesa che ha richiesto del tempo, ma che ha soddisfatto i diversi rappresentanti sindacali che hanno parlato di “una piattaforma che abbiamo presentato in diversi Comuni e Vimercate è stato il primo ad accoglierla e speriamo che col tempo questo protocollo possa essere sottoscritto da molte altre amministrazioni pubbliche compreso il capoluogo di Monza”.

Vimercate firma il protocollo tra sanità, sociale, fiscalità e sviluppo

L’accordo triennale prevede un potenziamento del confronto, anche tramite l’istituzione di tavoli permanenti, tra Sindacati e Amministrazione per favorire interventi più incisivi nell’ambito della valorizzazione dei servizi sanitari e sociali, della fiscalità locale, del lavoro, dello sviluppo del territorio, dell’economia e della protezione delle categorie più deboli. Lente d’ingrandimento su diversi temi con impegni precisi dell’Amministrazione: sulle politiche di bilancio e la fiscalità locale, con un’attenta verifica dell’utilizzo della leva fiscale e delle tariffe applicate ai servizi con l’obiettivo di ridurre il prelievo fiscale sulle fasce a minor reddito e, contemporaneamente, massimo impegno nel contrasto ad ogni forma di evasione fiscale e contributiva. Spazio anche al monitoraggio e alla promozione del potenziamento dei servizi sanitari e socio sanitari territoriali pubblici; al lavoro, contribuendo alla creazione di opportunità di incontro fra domanda e offerta di lavoro; al territorio, con un costante monitoraggio delle aree dismesse come l’ex Ibm e del progetto di prolungamento della linea M2 della metropolitana.