Vimercate: 800mila euro per asfaltare, tutte le vie interessate

Addio buche? La speranza a Vimercate è questa. A fronte delle numerose richieste arrivate dai cittadini, l’amministrazione ha messo mano al portafoglio stanziando 812mila euro per una serie di interventi che toccheranno sia la città sia le frazioni. Gli interventi, dopo l’approvazione in giunta, sono già stati aggiudicati e vedranno sotto i ferri strade, marciapiedi e rotatorie per un totale di circa 20mila metri quadrati. Si tratta di manutenzione e si interverrà su quelle situazioni che da tempo necessitavano di lavori a causa di buche o sconnessioni del manto stradale, ma anche pulizia dei tombini e segnaletica stradale ammalorata.

«Ci siamo posti l’obiettivo di risolvere in modo diffuso su tutta la città le situazioni più critiche – spiega l’assessore Sergio Frigerio – i lavori non si esauriscono qui, ma si tratta di un primo passo importante».

Vimercate: 800mila euro per asfaltare, il primo lotto in zona centro e nord

Per mappare le situazioni più a rischio, il comune si è avvalso della polizia locale che ha effettuato una serie di sopralluoghi.

Tre i lotti in cui sono stati suddivisi gli interventi. Lotti indipendenti – precisano dal comune – che quindi apriranno contemporaneamente in diverse zone della città e che andranno dal prossimo mese di aprile, data stimata per l’apertura dei cantieri, fino a settembre.

Il primo lotto riguarderà la città e in particolare le zone centro e nord. Interessate saranno: via Porta, via Rota (nel tratto da via Pellizzari a via Pinamonte), via Cadorna (da via Duca degli Abruzzi a via Verdi), via Giusti, via Duca degli Abruzzi, via Cairoli, via Dozio, via Mazzini, via XXV Aprile, via Ronchi, via Bice Cremagnani e via Pellegatta. Per quanto riguarda la zona nord si tratta di via Fratelli Bandiera, via Donizetti e il marciapiede di via Mascagni.

Vimercate: 800mila euro per asfaltare, il secondo e terzo lotto

Il secondo lotto riguarderà invece Oreno e Velasca con interventi nella prima nelle vie Don Sturzo, Vallicella, Tagliamento, via del Salaino e via Fermi. A Velasca, invece, sarà messa mano al cavalcavia di via Kennedy e via Lecco dal lato della tangenziale est in direzione Vimercate.

Terzo e ultimo lotto, per Vimercate sud e Ruginello con interventi nelle vie Burago, Moriano, Tommaseo, Santa Sofia, via per Ornago, lo svincolo Torri Bianche, via Trento e via Trieste. A Ruginello i lavori riguarderanno via Indipendenza e via Eritrea. Ogni lotto comporterà una spesa di circa 200mila euro.

Vimercate: 800mila euro per asfaltare, i due progetti in estate

Il restante, 212mila euro, sarà impiegato per due progetti che saranno eseguiti in estate e che riguarderanno la rotatoria di via Goito – via Adda, con lavori in notturna di riasfaltatura (compresi i lavori già fatti in via S. Maria Molgora) e il manto stradale in via Cadorna.