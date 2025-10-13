Dopo l’avvio del questionario online promosso dall’amministrazione comunale e rivolto a tutti i cittadini di Villasanta propedeutico alla nuova rielaborazione del Piano urbano del traffico, ora il Comune propone tre assemblee pubbliche nei quartieri per spiegare gli orientamenti generali dell’amministrazione relativi alle zone specifiche, e per raccogliere considerazioni ed esigenze riguardo i temi del traffico e della mobilità sostenibile direttamente dai cittadini.

Villasanta: tre assemblee pubbliche per presentare il Piano del traffico, calendario e sedi

Gli appuntamenti sono il 14 ottobre alle 21 al parco della Ghiringhella per quanto riguarda il quartiere San Fiorano, i residenti del quartiere Sant’Alessandro si incontreranno il 16 ottobre, sempre alle 21, nella sede del Cai in via da Vinci 68 mentre per gli abitanti del centro l’assemblea pubblica si terrà il 28 ottobre alle 21 nella sala congressi di Villa Camperio.

Villasanta: tre assemblee pubbliche per presentare il Piano del traffico, già 600 risposte al questionario online

Al questionario on line proposto nel mese di settembre hanno risposto oltre 600 persone. La possibilità di esprimersi sul tema del traffico ma anche trasporto pubblico e mobilità dolce resta ancora aperta. Basta inviare le proprie segnalazioni e considerazioni all’indirizzo di posta elettronica appositamente creato: pianodeltraffico@comune.villasanta.mb.it.

«Siamo contenti delle tante risposte già arrivate tramite il questionario approntato dai tecnici dello studio Meta, segnale di grande partecipazione civica da parte dei villasantesi – ha commentato l’assessore alla viabilità, Carlo Sormani – Riteniamo però altrettanto importanti queste tre assemblee pubbliche, dato che ci permetteranno di approfondire di persona temi e proposte per migliorare la mobilità villasantese quartiere per quartiere. Chi non dovesse poter partecipare alle assemblee sappia che può sempre inviarci ulteriori proposte, che leggeremo con attenzione».