Attività sospesa con provvedimento d’urgenza per una società di import export cinese e vendite on line. Il capannone in cui operava, in via San Fiorano 3, a Villasanta, è stato oggetto di un sopralluogo lo scorso 3 ottobre da parte dei vigili del fuoco di Monza e degli ispettori di Ats Brianza. Lo stabile, un tempo occupato dalla ditta MX Group e oggi affittato dal nuovo proprietario a terzi, era stato rimesso in attività senza però che l’impresa cinese avesse prima comunicato in Comune l’avvio delle attività, come richiede la legge.

Provvedimento: la ricostruzione della fase precedente il sopralluogo

La segnalazione è stata fatta alcune settimane fa da una pattuglia della Polizia locale. Gli agenti, passando vicino al capannone, hanno notato operazioni di spostamento e movimentazione delle merci intorno all’immobile, che risultava però essere ancora formalmente inattivo. Gli agenti della Locale hanno quindi comunicato il sospetto alle autorità competenti tra cui Ats e vigili del fuoco ma anche carabinieri e uffici comunali, chiedendo un sopralluogo per ulteriori verifiche. Sopralluogo che si è svolto lo scorso 3 ottobre.

Provvedimento: riscontrata una serie importante di violazioni

Sono state accertate diverse violazioni in ambito igienico sanitario e per quanto concerne le norme di sicurezza antincendio e di sicurezza sul posto di lavoro. Al termine del sopralluogo sono state quindi accertate una serie di irregolarità da parte degli ispettori che hanno rilevato anche la presenza di una quindicina di persone al lavoro. Sono al momento in corso di definizione una serie di altri provvedimenti amministrativi a carico dei titolari dell’azienda.