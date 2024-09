Villasanta, incensurato aveva in casa una piantagione di cannabis: i carabinieri lo scoprono e lo arrestano

Nel corso di un’operazione mirata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, i carabinieri della compagnia di Monza hanno arrestato un uomo incensurato residente a Villasanta, ritenuto responsabile di produzione e detenzione illecita di sostanza stupefacente.

Carabinieri: la piantagione di cannabis e il materiale per la lavorazione sono stati sequestrati

Durante l’attività di controllo, i militari hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione dell’indagato, rinvenendo una piantagione di cannabis. All’interno della proprietà, sono state individuati piante di marijuana e materiale utile alla coltivazione e alla preparazione della sostanza per il successivo spaccio. L’intera piantagione e le attrezzature sono state sequestrate dai militari.

Carabinieri: l’uomo è stato condotto in caserma per gli accertamenti di rito

L’uomo è stato tratto in arresto e condotto in caserma per gli ulteriori accertamenti di rito, con successiva comunicazione dell’arresto alla procura della Repubblica presso il tribunale di Monza.