Viale Cavriga nel parco di Monza (con lo street food) aperto alle auto: “Pedoni e ciclisti a rischio, una follia”

La presenza (abbondante) delle auto lungo viale Cavriga, a Monza, il 24 aprile non è sfuggita ai ciclisti e ai tantissimi che per il ponte della Liberazione hanno preso d’assalto il parco. E così, inevitabile, è scoppiata anche la polemica. Era una giornata lavorativa e dunque come da regolamento l’accesso delle auto viale che taglia il parco e collega Monza a Villasanta era consentito. Il 24 aprile, però, non è stato un lunedì qualunque, ma di festa per molti lavoratori e soprattutto per tutti gli studenti. Il parco è diventato così meta prediletta per famiglie, attirate anche dal festival di street food “Pic nic d’Italia”, allestito dal 22 aprile e fino al 1 maggio in viale Mirabello.

Monza, viale Cavriga aperto alle auto: la protesta del Fiab di Villasanta

“È una follia far passare macchine, furgoni e moto in mezzo a così tanta gente a piedi, in bici o sui risciò“, ha commentato Paolo Zorloni, referente Fiab a Villasanta. Viale Cavriga è rimasto chiuso dalle 10 alle 16, come accade in ogni giorno feriale, peccato che alle 16, inaspettatamente, i tantissimi a passeggio si sono trovati a camminare sui lati della strada, per schivare le auto. “Come è possibile aver organizzato un evento come lo street food se poi non si è previsto di chiudere la strada per garantire la sicurezza dei frequentatori, anche se si trattava di un giorno lavorativo“, ha aggiunto Zorloni, che propone una critical mass proprio su viale Cavriga.

Monza, viale Cavriga aperto, il consigliere Pietrobon: “In futuro ci organizzeremo meglio”

“È arrivato il momento che questa situazione si risolva – aggiungono altri ciclisti – continueremo a chiedere che viale Cavriga venga definitivamente chiuso al traffico e restituito ai cittadini“. Sulla questione è stato interpellato anche Marco Pietrobon, consigliere comunale neo nominato con funzioni di supporto alla mobilità. “Per i giorni di ponte che cadono in giornate lavorative credo si debba fare una riflessione particolare – ha spiegato -. Le giornate come il 24 aprile appena passato non sono molte, ma comunque andranno meglio studiate, in modo che in futuro ci si possa organizzare meglio“.