Veduggio, ancora nessuna traccia del 90enne scomparso: ricerche anche con droni ed elicottero

Ancora nessuna notizia del 90enne scomparso da sabato 6 settembre dalla sua abitazione di Veduggio con Colzano. I vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza fanno sapere che le ricerche stanno proseguendo senza sosta anche con l’utilizzo di droni e sorvoli in elicottero.

Veduggio, ricerche di un anziano scomparso: sorvoli con l’elicottero e ricerche anche in notturna

Martedì 9 settembre sono state impegnate squadre a terra composte da personale dei vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile. “Le squadre – fanno sapere dal Comando monzese di via Cavallotti – stanno utilizzando dispositivi GPS per mappare con precisione le aree battute e tracciare i percorsi effettuati durante le operazioni di ricerca”. Sono stati impiegati droni del nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) ed è stato appunto svolto anche un nuovo sorvolo dell’elicottero “Drago” proveniente dalla base dei Vigili del Fuoco di Malpensa. “Le operazioni – dicono ancora i vigili del fuoco brianzoli – continueranno per tutta la notte e proseguiranno per l’intera giornata di mercoledì 10 settembre”.