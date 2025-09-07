Ricerche in corso a Veduggio con Colzano per una persona scomparsa. Dalla mattinata di domenica 7 settembre, nelle zone intorno all’abitato sono impegnate squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza, con il supporto dei comandi limitrofi.
Veduggio con Colzano: attivate le ricerche per una persona scomparsa, i soccorsi
Alle operazioni partecipano squadre a piedi, unità cinofile, il nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e l’elicottero “Drago” proveniente dalla base di Malpensa.
Presenti sul posto anche le Forze dell’Ordine e i volontari della Protezione Civile, attivamente coinvolti nelle ricerche.