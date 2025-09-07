Brianza Nord Cronaca

Veduggio con Colzano: attivate le ricerche per una persona scomparsa

Dalla mattinata di domenica 7 settembre ricerche in corso a Veduggio con Colzano per una persona scomparsa.
di
Vigili del fuoco ricerche scomparso - foto Vigili del fuoco
Ricerche in corso a Veduggio con Colzano per una persona scomparsa. Dalla mattinata di domenica 7 settembre, nelle zone intorno all’abitato sono impegnate squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza, con il supporto dei comandi limitrofi.

Veduggio con Colzano: attivate le ricerche per una persona scomparsa, i soccorsi

Alle operazioni partecipano squadre a piedi, unità cinofile, il nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e l’elicottero “Drago” proveniente dalla base di Malpensa.

Presenti sul posto anche le Forze dell’Ordine e i volontari della Protezione Civile, attivamente coinvolti nelle ricerche.

Vigili del fuoco ricerche scomparso coordinamento - foto Vigili del fuoco
