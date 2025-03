Varedo promuove il cinema: convenzione con le Giraffe per studenti e famiglie

Il Comune di Varedo rilancia il “cinema a prezzo politico”, in collaborazione con il multisala le Giraffe di Paderno Dugnano.

Varedo promuove il cinema: dal 22 marzo per ragazzi della scuola dell’obbligo e famiglie con Isee fino a 17mila euro

A partire dal 22 marzo, le famiglie dei bambini frequentanti le scuole dell’infanzia e delle primarie di Varedo che hanno un’attestazione Isee fino a un massimo di 17mila euro, potranno usufruire di un coupon nominale valido per tutta la famiglia, che consente di assistere alla proiezione di qualsiasi film in programmazione presso il multiplex le Giraffe al prezzo agevolato di 5 euro per ogni componente del nucleo familiare. Tutti i giorni, limitatamente a una sola proiezione al giorno, fino al 31 dicembre.

«Abbiamo voluto offrire alle famiglie un’occasione speciale – commenta Laura Caldan, assessore all’Istruzione e Coscienza civica – per trascorrere del tempo di qualità insieme, scoprendo la magia del cinema a un costo accessibile».

Varedo promuove il cinema: come ottenere il coupon

A questa iniziativa, si aggiunge l’offerta per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado: anche loro con un accompagnatore potranno entrare in sala a prezzo speciale di 5 euro. Gli sconti saranno rigorosamente nominali, quindi dovranno essere presentati alle casse del cinema di via Brasile a Paderno, congiuntamente a un documento di identità per ottenere la promozione dedicata.

«Invitiamo – conclude l’assessore Caldan – le famiglie e i giovani varedesi che frequentano scuole primarie e secondarie di primo grado fuori dal territorio comunale a prendere contatto con l’Ufficio Scuola» per potere ritirare l’apposito coupon.