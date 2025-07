Vacanze, primo assaggio di esodo nel week-end: interessata anche la Statale 36

C’è anche la Statale 36 Valassina tra le strade gestite da Anas interessate nel dine settimana dal primo assaggio di esodo per le vacanze. Nel terzo fine settimana di luglio lungo la rete stradale e autostradale di Anas (Gruppo Fs Italiane) è atteso traffico in costante aumento con spostamenti in crescita dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura. Nel pomeriggio e nella serata di venerdì 18 aprile è previsto bollino rosso così come nella mattinata di sabato 19 luglio, e nel pomeriggio di domenica 20 per i rientri.

Vacanze, Anas prevede traffico in costante aumento nel fine settimana

“Si intensificano le partenze con l’avvicinarsi, a partire dalla prossima settimana, della fase più acuta dell’esodo estivo. Anas – ha dichiarato l’Amministratore delegato Claudio Andrea Gemme – è impegnata a semplificare la gestione del traffico con l’ottimizzazione dei cantieri per ridurre al minimo i disagi alla circolazione in occasione delle grandi partenze. Abbiamo potenziato i nostri presìdi su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è dare agli utenti strade ancora più sicure e con migliori tempi di percorrenza”. Per consentire la fluidità del traffico Anas garantirà presìdi di personale sull’intera rete stradale e autostradale, in particolar modo in corrispondenza dei cantieri inamovibili. Il divieto di transito dei veicoli pesanti sarà in vigore sabato dalle ore 8 alle 16, e domenica dalle 7 alle 22.

Anas dà anche alcuni consigli agli automobilisti, invitando a valutare fasce orarie alternative per il rientro, in preferenza al mattino o in tarda serata, evitare le ore più calde, di viaggiare con veicoli in buone condizioni e portare con sé adeguate scorte d’acqua.