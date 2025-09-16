Usmate Velate: semaforo di via Manara, ultimi lavori poi sarà sempre acceso

È prevista entro la fine del mese di settembre l’entrata in funzione completa dell’impianto semaforico all’incrocio tra la via Manara e viale Europa a Usmate Velate. Poi funzionerà senza interruzioni, per aumentare la sicurezza degli utenti della strada.

Usmate Velate: semaforo di via Manara, lavori dal 18 al 30 settembre

I nuovi lavori, già iniziati nel mese di giugno, saranno completati dal 18 al 30 settembre. In questa fase non verrà modificata la circolazione e saranno mantenuti i sensi di marcia. Previsti anche il completamento dell’attraversamento ciclopedonale in via Vittorio Emanuele con il semaforo a chiamata e l’arretramento della linea di arresto.

Al termine dell’intervento tutto l’impianto semaforico sarà attivo h24 per consentire anche in orario notturno la massima sicurezza per tutti gli utenti della strada. Inoltre saranno installati dei rilevatori per consentire l’immissione dei veicoli di via Manara ai civici 1 e 3 in sicurezza.

Usmate Velate: semaforo di via Manara, investimento totale di oltre 54mila euro in un anno

«Abbiamo stanziato 13.500 euro per questo tipo di intervento – dichiarano il sindaco Lisa Mandelli e l’assessore alla Viabilità Luisa Mazzuconi – Un ulteriore segnale per tutelare tutti gli utenti della strada, che per noi resta sempre una priorità. Inoltre è stato ripristinato il sistema a spire di via Cottolengo per una spesa di 7.852 euro».

Durante l’anno i diversi interventi degli ammodernamenti agli impianti semaforici del paese hanno avuto un costo complessivo di 54.500 euro.