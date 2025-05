Usmate Velate premia i suoi benemeriti: la cantante, l’artigiano, il partigiano

La giovane cantante, l’artigiano del legno, un protagonista della Liberazione. Usmate ha scelto i benemeriti del 2025 e il 2 giugno consegnerà la Spilla d’Oro alla cantante Mimì Caruso e all’artigiano Giovanni Marca, oltre a una targa alla memoria del partigiano Giovanni Varisco.

«Riteniamo importante consegnare le benemerenze ai cittadini che si sono distinti per le loro capacità e attività a Usmate Velate per mostrare la nostra gratitudine nei loro confronti – ha dichiarato la sindaca Lisa Mandelli – Crediamo che Mimì Caruso, Giovanni Marca e Giovanni Varisco siano degli esempi positivi da valorizzare per la nostra comunità»

Usmate Velate benemerenza Spilla d’Oro

Usmate Velate premia i suoi benemeriti: le motivazioni per Mimì Caruso, Giovanni Marca, Giovanni Varisco

Queste le motivazioni. A Mimì Caruso: “Per lo straordinario successo raggiunto dalla nostra concittadina nella competizione di rilevanza nazionale X Factor ha dato lustro al nostro Comune. La sua presenza in gara ha inoltre unito la nostra comunità in un sentimento di orgoglio condiviso. La passione e la perseveranza, unite a un talento incredibile, che la nostra giovane concittadina ha sempre dimostrato sono infine un esempio positivo per tutti i nostri ragazzi e ragazze”.

A Giovanni Marca: “Per l’attività svolta a favore della collettività. Ha utilizzato le sue abilità professionali per costruire e regalare oggetti quali giocattoli didattici di legno ai bambini delle scuole. Ha costruito e regalato vari cartelli di legno per indicare i percorsi nei parchi locali e attualmente insegna come volontario falegnameria ai ragazzi della scuola media di Usmate Velate”.

A Giovanni Varisco: “Per rendere merito al nostro concittadino Giovanni Varisco (1914 -1945) nell’ottantesimo anniversario della sua morte avvenuta durante la lotta per la liberazione del nostro territorio dall’usurpazione fascista”.