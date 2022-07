Una “Tempesta d’amore” per Egidio Brugola su Retequattro

“Non sai cos’è? È una brugola. L’ha inventata Egidio Brugola. Lo sanno tutti!”. La fama di Egidio Brugola, l’imprenditore di Lissone inventore della vite più famosa al mondo, entra in uno dei dialoghi di una soap opera tedesca (l’originale “Sturm der Liebe”) molto seguita in Italia.

Nella puntata di “Tempesta d’amore” (in onda ogni giorno, dalle 20 su Retequattro) di sabato 9 luglio, viene citato il lungimirante imprenditore di Lissone, classe 1901, che negli anni ’20, quindi a soli 25 anni, in una piccola “fabbrichetta”, come lui la definì, alla quale dà nome OEB, “Officine Egidio Brugola”, diede avvio alla lavorazione delle sue viti speciali. Il brevetto venne depositato da egli stesso nel 1945 all’ Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, con il nome di “Vita Cava Esagonale” con gambo a “Torciglione”, che però sarà conosciuta in seguito solo col semplice nome di Brugola. Quella che, nella puntata della sola opera tedesca, sabato sera è stata “celebrata” da uno degli attori alle prese con la riparazione di una bicicletta.

“Tempesta d’amore” ed Egidio Brugola

“Tempesta d’amore” è ambientata in un lussuoso hotel a 5 stelle nel paesino immaginario di Bichelheim, vicino a Bad Tölz; il “Fürstenhof”, in realtà è un castello privato situato nel paesino di Vagen, frazione di Feldkirchen-Westerham. I personaggi sono i proprietari e i dipendenti dell’albergo dove si intrecciano le varie storie. Tra le quali ieri si è intrecciata quella tutta brianzola del signor Egidio Brugola, citato sul piccolo schermo ed in una serie tedesca per la sua straordinaria invenzione.