Turismo: Monza si allea con Milano, è nel circuito City Pass

Milano non sarà più la metropoli che fagocita ed estende la sua pesante ombra su Monza, ma una porta di accesso per il turismo in città.

Turismo: Monza si allea con Milano, che cos’è il circuito City Pass

Monza è entrata a far parte del circuito di YesMilano City Pass, lo strumento che consente a turisti e visitatori di scoprire in modo integrato e sostenibile le eccellenze culturali del capoluogo lombardo.

«Si tratta di un passo avanti e soprattutto di un salto di qualità – sottolinea l’assessore al Marketing territoriale e commercio Carlo Abbà – è dall’inizio del nostro mandato che abbiamo iniziato a dialogare con Milano per proporre la nostra attrattività turistica. Ora questo accordo è operativo. Il boom turistico di Milano è sotto gli occhi di tutti, ma anche i numeri di Monza sono in netta crescita e in quest’ottica possiamo collaborare con il capoluogo lombardo con un’offerta qualificata».

Il Comune di Monza ha siglato lo scorso anno un protocollo d’intesa di durata triennale con la società Vox spa per favorire una maggiore sinergia turistica tra i territori, promuovere la mobilità sostenibile e accrescere la visibilità del patrimonio culturale e naturalistico monzese.

Turismo: Monza si allea con Milano, tre tipologie di pacchetti

Il tutto si concretizza in uno strumento digitale, il YesMilano City Pass, appunto, che include formule da 24 ore a 3 giorni scegliendo le attrazioni desiderate. I pacchetti, rispettivamente da 39,90 euro, 60 euro e 90 euro, includono lo sconto del 20% per accedere ai siti monzesi. L’utente che aprirà l’app vedrà una sezione dedicata a “Beyond Milan (Oltre Milano)” che contiene tutte le informazioni relative a Monza con descrizioni testuali e audioguide in sei lingue (italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco e cinese) e una mappa interattiva digitale.

«Crediamo molto nell’attrattività turistica di Monza – afferma Francesco Varano, head of destination pass solutions di Vox spa – Monza ha una grande rilevanza storica che va messa in luce. Grazie alla tecnologia riusciremo a monitorare spostamenti e gusti dei turisti. Ora siamo solo al giro di ricognizione, ma sono convinto che alla fine del circuito avremo ottimi risultati».

Turismo: Monza si allea con Milano, le attrazioni della città

Tra le attrazioni monzesi non può mancare l’autodromo, ma ci saranno anche la Villa reale, il Museo e tesoro del Duomo, i Musei civici, l’Autodromo nazionale Monza e il Museo etnologico – Mulino Colombo.

Nei prossimi mesi è prevista l’adesione al progetto della Cappella espiatoria dove ora sono in corso alcuni lavori. «Abbiamo sempre creduto nell’importanza di fare sistema – evidenzia Sara Coletti, responsabile servizi per il turismo di Milano&Partners e responsabile dell’ufficio marketing territorio Cultura e turismo della Camera di Commercio Mi-Mb-Lo – grazie al pass speriamo, inoltre, di distribuire meglio durante la settimana i turisti».

Turismo: Monza si allea con Milano, i numeri dei visitatori

Nel primo semestre 2025 sono stati 57.583 gli arrivi registrati in città (+8,5% rispetto al 2024) e 119.501 i pernottamenti (+4,7%). «Ora prepariamoci a gestire nuovi flussi turistici – conclude il sindaco Pilotto – anche se nella nostra città da tempo non arrivano solo scolaresche ma anche gruppi di persone, spesso straniere, che si dedicano a visite guidate delle nostre maggiori attrazioni».