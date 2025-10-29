L’annunciato maltempo non dà tregua: annullato l’evento Halloween Party previsto al Bosco del Chignolo venerdì 31 ottobre. Lo comunicano gli organizzatori, l’associazione genitori delle scuole di Triuggio, che due giorni prima dell’iniziativa hanno giocoforza confermato che la festa non si terrà a causa delle previste piogge che renderebbero impraticabile ed azzardato il giro all’interno del Bosco di Triuggio.

Triuggio: rinviata per maltempo la festa di Halloween nel Bosco del Chignolo, nuova data venerdì 14 novembre

La manifestazione non verrà però cancellata dato che la festa di Halloween slitta solo di un paio di settimane ed è infatti posticipata a venerdì 14 novembre, nell’auspicio che il meteo sia clemente.

“Stiamo lavorando per ricreare una festa all’altezza delle vostre aspettative” conferma l’associazione promotrice. Tutti i dettagli verranno comunicati entro martedì 4 novembre. Per l’evento di fine ottobre erano state raccolte oltre mille prenotazioni.

Triuggio: rinviata per maltempo la festa di Halloween nel Bosco del Chignolo, le prenotazioni restano valide

“Restano valide“, precisano i genitori che chiedono alle famiglie e a tutti coloro che avevano inviato la richiesta di partecipazione a contattare l’associazione solo in caso di disdetta tramite mail a cgtriuggio@gmail.com.