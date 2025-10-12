Triuggio per il cuore: in cento per le Isole della salute e la prevenzione

Successo e prevenzione vanno a braccetto a Triuggio dove domenica 12 ottobre l’università’ del Tempo Libero ha ospitato “La giornata del cuore”, l’iniziativa promossa dall’associazione Brianza per il Cuore, guidata dalla presidente Laura Colombo, dedicata alla prevenzione delle malattie cardiovascolari. Numerosi cittadini, non solo residenti, hanno risposto all’invito degli organizzatori: un centinaio di persone dalle 8 alle 12.30 in via Silvio Pellico si è sottoposto a esami di prevenzione, preziosi e fondamentali per tenere d’occhio i fattori di rischio.

Triuggio: Università del tempo libero e Brianza per il cuore

A fare gli onori di casa i referenti dell’Università del Tempo Libero, dal presidente Rodolfo Suma alla rettrice Rosana Zolesi. Attraverso le cosiddette “isole della salute”, i partecipanti hanno potuto incontrare gli specialisti e sottoporsi a test gratuiti per conoscere i propri valori di rischio e ricevere consigli pratici per modificarli. Tra i controlli disponibili quelli relativi alla pressione arteriosa, colesterolo, glicemia, peso e indice di massa corporea, oltre a screening delle patologie carotidee, analisi antifumo e elettrocardiogramma a campione.

Era inoltre presente un’area dedicata all’analisi del rischio globale, con la possibilità di parlare con gli esperti anche su temi specifici come l’ictus, per conoscerlo e prevenirlo. Una mattinata proficua per il riscontro ottenuto in termini di partecipazione da un’utenza dalle svariate fasce d’età, dai 50 agli over 80 anni.