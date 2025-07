Triuggio: l’ufficio postale chiude fino a dicembre, lamentele e alternative

Sono iniziati come previsto i lavori di riqualificazione dell’ufficio postale di Triuggio: lamentele social sul profilo del Comune. Per consentire lo svolgimento di lavori tecnici necessari a implementare i servizi digitali alla cittadinanza, l’ufficio postale in viale Rimembranze 2 resterà chiuso al pubblico fino al 9 dicembre. Per molti cittadini il periodo di chiusura è ritenuto eccessivo, ma soprattutto origine di disagi per chi abita in paese.

Triuggio: l’ufficio postale chiude fino a dicembre, Sovico e Tregasio le alternative

Come da comunicazione ufficiale, l’utenza può rivolgersi all’ufficio postale di Sovico per ritirare pacchi/corrispondenza in giacenza ed eseguire operazioni di sportello legate al conto/libretto. L’ufficio di Sovico è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. Va inoltre precisato che l’ufficio postale di Tregasio, in via Cascina Gianfranco 51, non verrà chiuso e continuerà a funzionare secondo i consueti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.20 alle 13.45.

Tuttavia, le alternative per alcuni non appaiono così agevoli, soprattutto, presumiamo, per gli anziani soli. Sta di fatto che sul web, la comunicazione istituzionale del comune di Triuggio, relativa alla durata di chiusura dell’ufficio postale di viale Rimembranze, è stata accolta (e commentata) con interventi di scontento e rabbia. C’è chi, infine, avrebbe preferito l’apertura più ampia dell’ufficio di Tregasio.