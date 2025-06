Treni in Lombardia: lunedì 16 giugno 24 ore di sciopero

La sigla sindacale Orsa ha proclamato uno sciopero di 24 ore nel settore trasporti ferroviari per l’inizio della prossima settimana: l’agitazione scatta alle 3 di lunedì 16 e si conclude alle 2 di martedì 17 giugno. Ripercussioni previste sui treni regionali, su quelli suburbani e sui collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona. “Le corse – annota Trenord – potranno subire variazioni e cancellazioni”.

Treni in Lombardia: lo sciopero e le corse garantite

Nelle due fasce orarie di punta, cioè dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, è prevista la circolazione dei treni indicati nella lista delle corse garantite, disponibile sul sito trenord.it. “Si invitano i passeggeri a consultare l’elenco, con particolare attenzione alle corse serali per il rientro“. Trenord riferisce anche che la mattina viaggeranno i convogli con orario di partenza dalla stazione di origine dopo le 6 e arrivo alla destinazione finale entro le 9. Nella fascia serale, circoleranno quelli con partenza prevista dopo le 18 e con arrivo entro le 21; le corse con orario di arrivo a destinazione dopo le ore 21 non saranno garantite.

Sono previsti autobus sostitutivi ma senza fermate intermedie soltanto per le corse del servizio aeroportuale non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa 1) e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto. Tutte le informazioni nelle 24 ore di sciopero si possono trovare sulle pagine di ogni linea della app di Trenord per smartphone e sul sito della società, oltre che sui monitor delle stazioni ferroviarie.