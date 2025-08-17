Tragedia della montagna domenica 17 agosto. A farne le spese, sul massiccio del Monte Bianco, è stato Davide Migliorino, classe 1989, nato a Monza, cresciuto a Cavenago Brianza e residente a Treviglio, nella bergamasca. Secondo quello che è stato possibile ricostruire, il giovane, che insegnava fisica alla scuola Leonardo da Vinci di Cologno Monzese, ha perso la vita mentre procedeva sulla cresta del Brouillard, slegato dai due compagni di cordata che erano con lui.

Tragedia: inutile l’arrivo del soccorso alpino

Determinante sarebbe stato il cedimento della roccia, alla quale Migliorino si era aggrappato in un passaggio, che avrebbe ceduto, facendolo precipitare. Il dramma si è verificato ad una quota di poco più di 4mila metri di altezza sul livello del mare. Immediato è stato l’allarme, che ha portato sul posto il soccorso alpino valdostano. Il corpo del docente, indicato da tutti coloro che lo conoscevano come un esperto alpinista, è stato quindi recuperato e condotto a Courmayeur. Le indagini sull’accaduto sono affidate alla Guardia di finanza di Entrèves.