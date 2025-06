Tetto in fiamme a Triuggio: 50 metri quadrati intaccati dal rogo

Tetto di una abitazione in fiamme a Triuggio nella mattinata del 26 giugno. Scattato l’allarme sul posto si sono portate squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza con due autopompe, un’autoscala e un carro soccorso.

Fiamme a Triuggio: interessati 50 metri d tetto di una abitazione

Il rogo, scoppiato attorno alle 11 del mattino per cause in via di accertamento, ha interessato la copertura di un’abitazione di due piani. Le fiamme hanno coinvolto circa 50 metri quadrati di copertura. Presente anche personale paramedico e delle forze dell’ordine a supporto delle operazioni di soccorso.