Studenti sereni, a Limbiate ci pensa il Comune: psicologo in classe

Un supporto educativo, psicologico e relazionale all’interno delle scuole: la giunta comunale di Limbiate approva l’avvio di un nuovo progetto dedicato al benessere scolastico, realizzato in stretta collaborazione con i tre istituti comprensivi del territorio, Leonardo Da Vinci, Fratelli Cervi e quello di via Pace. Prevenire il disagio giovanile, andando incontro a studenti e famiglie, attraverso figure di riferimento specializzate. L’iniziativa nasce come risposta strutturata e lungimirante alle crescenti esigenze di supporto educativo, psicologico e relazionale all’interno delle scuole, e si pone l’obiettivo di affiancare studenti, famiglie e personale scolastico attraverso risorse qualificate e una presenza costante. Un’équipe specializzata a supporto della scuola, dunque.

A Limbiate equipe con psicologo e pedagogista in tre istituti scolastici

Il progetto prevede infatti l’attivazione di un’équipe dedicata, composta da uno psicologo scolastico e un pedagogista scolastico. Le due figure opereranno trasversalmente nei tre istituti, offrendo interventi mirati quali lo Sportello di ascolto settimanale, rivolto ad alunni della primaria e secondaria, famiglie e docenti, il supporto ai docenti, tramite osservazioni in classe, momenti di confronto e condivisione di strategie educative utili alla gestione delle dinamiche di gruppo e dei casi più complessi.

Limbiate, l’attenzione del Comune verso la crescita e il benessere dei giovani

Una programmazione che sarà triennale. Su richiesta delle dirigenti scolastiche, infatti, l’amministrazione comunale ha orientato la progettazione su un orizzonte triennale, ritenendo la continuità un elemento essenziale per consolidare la fiducia tra professionisti, studenti e famiglie, monitorare nel tempo i percorsi avviati e massimizzare l’impatto degli interventi di prevenzione e sostegno. Benefici attesi? Gli obiettivi principali del progetto si traducono in ricadute positive per tutta la comunità educativa con un incremento del benessere emotivo e relazionale di studenti e personale scolastico, rafforzamento della collaborazione tra scuola, famiglia e servizi territoriali, supporto ai docenti nella gestione delle dinamiche di classe complesse. Un impegno del Comune di Limbiate volte alle nuove generazioni. «Con questo intervento, il Comune di Limbiate conferma la propria attenzione e il proprio impegno verso la crescita e il benessere dei più giovani, promuovendo un ambiente scolastico positivo, accogliente e capace di rispondere ai bisogni educativi emergenti» commenta la giunta.