Spillette d’oro Luit rubate, a Nova la consegna delle copie ai benemeriti

Promessa mantenuta. Gli assegnatari dei “Luit” la benemerenza civica di Nova Milanese sono stati convocati nuovamente in Comune per ricevere le spillette che riproducono una piccola pannocchia, simbolo della tradizione contadina, che la sera della consegna ufficiale, venerdì 12 dicembre, non era stato possibile consegnare perché rubate. Si tratta di tre piccole spille realizzate da artigiani orefici del valore di 500 euro ognuna.

La spilletta che riproduce una pannocchia: la consegna ai benemeriti

«Speriamo di aver fatto contento qualcun altro» aveva detto in quell’occasione il sindaco Fabrizio Pagani. E così martedì mattina il sindaco ha consegnato l’agognata spilletta a Letizia Lissoni, in rappresentanza della Ferramenta Lissoni, al professor Giovanni Rizzo, promotore da oltre trenta anni di corsi di ginnastica differenziata per la terza età e a Michele Impagnatiello storico collaboratore di Alessandro Tulis, maestro di Karate, scomparso a luglio a cui è andato il Luit alla memoria.

Da settant’anni attiva sul territorio la Ferramenta Lissoni, è stata fondata da Aldo Lissoni con la moglie Maria, quindi il testimone è passato al figlio Marco con la moglie Maura e dal 2004 la gestione è affidata ai figli Letizia e Roberto, supportati da Luisa. Giovanni Rizzo è un instancabile 85enne, che si è preso cura del benessere di tanti novesi, e non solo. Alessandro Tulis è stato un vero punto di riferimento per tanti giovani. Nel 1982 fondò il Karate Do Rei, società che ha guidato ininterrottamente per 42 anni. La sua è stata una vera palestra di vita.