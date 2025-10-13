Sovico: esplosione in fonderia, un operaio ustionato

Esplosione in fonderia a Sovico: un operaio ustionato. Momenti di apprensione nella tarda mattinata di lunedì 13 ottobre in via Cascina Greppi, dove appena è scattato l’allarme sono giunte due ambulanze in codice rosso, vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Sovico: esplosione in fonderia, i soccorsi

Si è verificato nell’azienda Faser e sulle cause dell’esplosione sono in corso le indagini, ma da una prima ipotesi sembra che sia partita da un barile nel quale era contenuto liquido infiammabile. La fiammata ha investito un operaio. Sul posto, sono accorsi i vigili del fuoco di Desio e Seregno, i carabinieri della stazione di Biassono, automedica e ambulanze dell’Avis Meda e della Croce Bianca di Besana Brianza.

Nel reparto stavano lavorando anche altri sei operai che sono stati assistiti ma non sarebbero rimasti feriti dall’esplosione. Il 47enne è stato trasportato all’ospedale di Carate Brianza.