Solaro, adescato con un affitto fasullo si ritrova proprietario di un’auto

Gli rubano l’identità con un’articolata truffa immobiliare e si ritrova proprietario di un’automobile. L’assurda vicenda si è svolta a Solaro, nell’ultimo mese. Tutto nasce dalla ricerca di una casa in affitto. La vittima aveva letto l’annuncio per un appartamento in zona residenziale. Contattato quello che pensava fosse il proprietario, la persona che poi verrà truffata, prima ancora di visionare la casa o conoscere chi si celeva dall’altro capo del telefono, si è messa d’accordo per lo scambio di documenti ed il deposito di una caparra di 500 euro, tutto online. Il sedicente locatore, con un giro di parole, mettendo fretta alla vittima dicendo di avere altre offerte, è riuscito persino a farsi consegnare busta paga e carta d’identità con la scusa di iniziare ad imbastire il contratto di locazione, salvo poi sparire nel nulla. Qualche giorno dopo lo sfortunato aspirante affittuario capisce di essere stato truffato, ma c’è qualcosa di peggio che lo aspetta, perché scopre di aver acquistato un’automobile.

I truffatori gli intestano un’auto nuova

Sì, con i documenti a disposizione, il truffatore o i truffatori sono riusciti ad intestare una vettura nuova alla vittima, aprendo persino un finanziamento. Ovviamente completamente all’oscuro del truffato. Il caso è stato denunciato alle autorità. Furto d’identità il crimine configurato sul quale ora s’indagherà. Nel frattempo la vittima ha immediatamente provveduto ad effettuare la denuncia della perdita di possesso dell’automobile per evitare di doversi mettere persino a pagare le rate, nella speranza che i documenti non vengano utilizzati per altro. La vettura potrebbe essere già stata rivenduta all’estero o comunque tolta dalla circolazione. Della possibile truffa si sono accorti anche i volontari del controllo di vicinato, che hanno notato annunci sospetti senza che vi fossero realmente case in affitto, mettendo in allarme le forze dell’ordine.