Sicurezza sul lavoro, controlli congiunti Polizia locale e sindacati nei cantieri edili

Controlli congiunti dei cantieri edili da parte della Polizia locale, Ats Brianza e rappresentanze sindacali a Monza. Una iniziativa nata da uno specifico protocollo d’intesa e accordo di collaborazione con la finalità di promuovere la cultura della prevenzione, tutelare la salute dei lavoratori e garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Agenti della Polizia locale e rappresentanti sindacali durante i controlli (foto Comune di Monza)

Sicurezza sul lavoro: quattro cantieri edili controllati a Monza, tutto regolare

Un primo assaggio della lodevole iniziativa si è già avuto nei giorni scorsi quanto sono scattati i primi controlli congiunti da parte del personale dell’Ufficio Presidio Quartieri della Polizia Locale e di rappresentanti sindacali che fanno parte di una specifica commissione istituita dopo la firma dell’intesa. Controllati quattro cantieri edili nei quartieri di Regina Pacis-San Donato, Libertà e San Rocco e non sono emerse difformità di rilievo. L’iniziativa proseguirà anche nelle prossime settimane.

Sicurezza sul lavoro, l’assessore Moccia: “Passo concreto per tutelare”

«La sicurezza non è un optional, ma un diritto fondamentale – ha ribadito l’assessore alla Sicurezza e Legalità Ambrogio Moccia – Gli effetti della collaborazione siglata rappresentano un passo concreto verso una maggiore tutela dei lavoratori e confermano la collaborazione virtuosa tra istituzioni e parti sociali».

I controlli da parte degli agenti del Comando di via Marsala avevano portato già nel mese di giugno a sospendere l’attività di un’azienda di logistica nel quartiere San Giuseppe e, nei giorni scorsi, alla sospensione di un cantiere edile per un ponteggio pericoloso “installato senza progetto, oltre a un impianto elettrico privo di certificazione di conformità”.