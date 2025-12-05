Seveso Cronaca

Seveso: scavano per la fibra e spengono il municipio

Due ore senza energia elettrica né telefoni per gli uffici del Comune: gli operai hanno tranciato un cavo viale Vittorio Veneto.
Il municipio di Seveso

A causa dei lavori per la posa della fibra ottica lungo viale Vittorio Veneto, la mattina di venerdì 5 dicembre il palazzo comunale di Seveso è rimasto senza corrente per due ore. Durante le lavorazioni in cantiere è stato tranciato un cavo dell’elettricità che ha causato un black-out nel tratto tra corso Marconi e via Corradi.

Le squadre di operai allertate dal Comune si sono messe immediatamente al lavoro per la riparazione del guasto, riuscendo a risolvere il problema attorno alle 13. Per tutto il periodo del black out, gli uffici del municipio, biblioteca inclusa, sono rimasti privi di corrente elettrica e nemmeno raggiungibili telefonicamente.

«Ci siamo subiti attivati questa mattina», ha confermato la sindaca Alessia Borroni, «e devo dire che nel giro di un paio d’ore i tecnici sono riusciti a risolvere il problema. Abbiamo numerosi cantieri sul territorio comunale, dall’ampliamento della ferrovia ai lavori propedeutici all’arrivo di Pedemontana, dal teleriscaldamento alla posa, appunto, della fibra, e non è scontato riuscire a prevenire ogni possibile problematica, per questo ringrazio il sempre ottimo lavoro degli uffici comunali».

