Seveso, ladro in casa di una anziana ripreso dalle telecamere: denunciato un 67enne

Un ladro non più giovanissimo in casa di una anziana, a Seveso: a incastrarlo le immagini della videosorveglianza della quale la abitazione colpita è dotata. Così i Carabinieri della Stazione di Seveso hanno identificato in un 67enne l’autore del colpo e l’hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato. L’uomo, di Carugate, è stato identificato come il presunto autore del colpo avvenuto il 17 novembre durante il quale erano stati asportati vari oggetti e monili in oro. La padrona di casa, una pensionata, ha denunciato l’accaduto all’Arma e segnalato la presenza di un sistema di videosorveglianza nella casa.

Seveso: un 67enne riconosciuto e denunciato a piede libero per furto aggravato

Acquisite le immagini dalla telecamera i militari hanno portato a identificare il ladro e successivi riscontri, anche tramite comparazioni con gli applicativi in dotazione all’Arma, hanno confermato l’identità del sospettato. In collaborazione con i Carabinieri della residenza dell’indagato, il 67enne è stato riconosciuto e associato al reato e quindi deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza.