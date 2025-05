È il Calendimaggio una delle feste più sentite di Seveso e di tutto il circondario, per la sua tradizione, per le sue attrazioni. Il programma entra nel vivo nel fine settimana al quartiere San Pietro. Nella giornata di sabato le celebrazioni religiose inizieranno con la messa delle 7.15 e l’esposizione del falcastro al santuario. Il pomeriggio sarà dedicato ai più giovani con il concerto del piccolo coro Teatro Antonio Belloni alle 16 nell’aula Martini del Centro pastorale ambrosiano di via San Carlo, seguito alle 17.30 dalla messa per ragazzi e famiglie. In serata alle 21 in piazza Verdi il tradizionale concerto di Calendimaggio a cura del corpo musicale La Cittadina di San Pietro Martire. In caso di pioggia l’evento si terrà all’auditorium.

Seveso, il Calendimaggio entra nel vivo: lunedì l’arcivescovo di Milano Delpini per la bruciatura del pallone del martirio

Domenica mattina alle 10.30 ci sarà la santa messa solenne di Calendimaggio presieduta da don Alberto Lolli all’interno del parco del Centro pastorale e seguirà la cerimonia di consegna del Sampietrino d’oro all’associazione anziani La Torre. Durante tutta la giornata, fino alle 19, sarà possibile celebrare la devozione alla reliquia di San Pietro Martire in santuario.

Lunedì mattina alle 10.30 arriverà in città l’arcivescovo di Milano Mario Delpini che presiederà la funzione con anniversari delle ordinazioni e la bruciatura del pallone del martirio. Al termine è in programma la benedizione della sala Cardinal Confalonieri all’interno del seminario.

Seveso, il Calendimaggio entra nel vivo: mostre e mercato

Tante anche le mostre tipiche del periodo, una dedicata a Piergiorgio Frassati a cura dell’omonima scuola e dell’associazione Don Mezzera, poi ci saranno Ritratto di banda, la Cittadina, dietro le quinte, la mostra fotografica multimediale degli allievi del pittore Franco Galimberti, la mostra di icone bizantine a cura di Koinonia, la rassegna Dòvome con gli scatti di Giorgia Bucci dalla Missione In My Father’s House in Ghana e la mostra Opera Fratel Ettore. Ieri, Oggi, Domani a cura di Sara Donati. Per tutto il fine settimana, naturalmente anche il classico mercato all’aria aperta in tutto il centro.