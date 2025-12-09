Monza Cronaca

Servizio di gala della Polizia locale a Monza: agenti in uniforme cerimoniale in centro

Agenti della Polizia locale in uniforme cerimoniale in centro città in occasione del ponte pre natalizio
Polizia locale di Monza in servizio di gala in centro città in occasione del ponte pre natalizio: “un appuntamento simbolico e operativo – spiegano dal Comando di via Marsala – che valorizza il ruolo dell’istituzione al fianco della comunità”. Gli agenti, in uniforme cerimoniale, hanno presidiato le principali piazze e vie pedonali.

Polizia locale di Monza: supporto, ordine e accoglienza con il servizio di gala

Il servizio di gala è previsto nei momenti di particolare rilevanza pubblica: in questa occasione ha accompagnato le iniziative istituzionali programmate dal Comune, “garantendo ordine, accoglienza e supporto logistico”. L’elegante uniforme ha ovviamente attirato gli sguardi e i “clic” di passanti e turisti.

“L’evento – spiega ancora il Comando – ha rappresentato l’occasione per rafforzare il rapporto tra Polizia Locale e popolazione, ricordando il valore della sicurezza urbana e dell’impegno quotidiano degli operatori al servizio della città”.

