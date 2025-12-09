Servizio di gala della Polizia locale a Monza: agenti in uniforme cerimoniale in centro

Polizia locale di Monza in servizio di gala in centro città in occasione del ponte pre natalizio: “un appuntamento simbolico e operativo – spiegano dal Comando di via Marsala – che valorizza il ruolo dell’istituzione al fianco della comunità”. Gli agenti, in uniforme cerimoniale, hanno presidiato le principali piazze e vie pedonali.

Polizia locale di Monza: supporto, ordine e accoglienza con il servizio di gala

Il servizio di gala è previsto nei momenti di particolare rilevanza pubblica: in questa occasione ha accompagnato le iniziative istituzionali programmate dal Comune, “garantendo ordine, accoglienza e supporto logistico”. L’elegante uniforme ha ovviamente attirato gli sguardi e i “clic” di passanti e turisti.

“L’evento – spiega ancora il Comando – ha rappresentato l’occasione per rafforzare il rapporto tra Polizia Locale e popolazione, ricordando il valore della sicurezza urbana e dell’impegno quotidiano degli operatori al servizio della città”.