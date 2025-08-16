Seregno, successo per i pranzi di Ferragosto promossi in città

Sono stati più di centocinquanta gli ospiti Over 65 del pranzo di Ferragosto, che venerdì 15 agosto è stato accolto, per iniziativa dell’amministrazione comune di Seregno, dalla scuola Moro di viale Tiziano. L’appuntamento, finalizzato ad offrire un’occasione di aggregazione a chi è rimasto in città nel periodo più caldo dell’anno, ha registrato la presenza ed il contributo del vicesindaco William Viganò, degli assessori Giuseppe Borgonovo, Laura Capelli e Federica Perelli e dei consiglieri comunali Silvia Crippa ed Aurelio Tagliabue, oltre quello di realtà come Auto Amica, Seregno soccorso, Sociosfera, Elior e protezione civile.

Ferragosto: anche la Casa della Carità ha curato un pranzo

Gli assessori Viganò e Capelli in visita al pranzo ospitato dalla Casa della Carità

In parallelo, un altro pranzo di Ferragosto è stato ospitato dalla sede di via Alfieri della Casa della Carità, progetto solidale avviato ormai da un lustro dalla comunità pastorale San Giovanni Paolo II.