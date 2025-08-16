Brianza Nord Cronaca

Seregno, successo per i pranzi di Ferragosto promossi in città

Più di 150 persone hanno partecipato al momento conviviale accolto dalla scuola Moro, per iniziativa dell'amministrazione comunale. Anche la Casa della Carità è scesa in campo
Seregno 2025 pranzo Ferragosto Over 65
Il pranzo accolto dalla sede della scuola Moro

Sono stati più di centocinquanta gli ospiti Over 65 del pranzo di Ferragosto, che venerdì 15 agosto è stato accolto, per iniziativa dell’amministrazione comune di Seregno, dalla scuola Moro di viale Tiziano. L’appuntamento, finalizzato ad offrire un’occasione di aggregazione a chi è rimasto in città nel periodo più caldo dell’anno, ha registrato la presenza ed il contributo del vicesindaco William Viganò, degli assessori Giuseppe Borgonovo, Laura Capelli e Federica Perelli e dei consiglieri comunali Silvia Crippa ed Aurelio Tagliabue, oltre quello di realtà come Auto Amica, Seregno soccorso, Sociosfera, Elior e protezione civile.

Ferragosto: anche la Casa della Carità ha curato un pranzo

Seregno 2025 pranzo Ferragosto Casa della Carità
Gli assessori Viganò e Capelli in visita al pranzo ospitato dalla Casa della Carità

In parallelo, un altro pranzo di Ferragosto è stato ospitato dalla sede di via Alfieri della Casa della Carità, progetto solidale avviato ormai da un lustro dalla comunità pastorale San Giovanni Paolo II.

