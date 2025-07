Due distinte situazioni di irregolarità sono state accertate e sanzionate dal corpo della Polizia locale di Seregno, durante i controlli che nelle ultime serate hanno visto impegnato in esercizi pubblici il personale, che ha riservato una particolare attenzione alla somministrazione di bevande alcoliche a minorenni. Le attività di verifica sono ora destinate a proseguire.

Polizia locale: mille euro di sanzione ad un esercizio nella Ztl

Il primo episodio ha interessato un locale situato all’interno della zona a traffico limitato, dove è stata riscontrata la vendita di due drink superalcolici ad un minore di 17 anni. In questo caso, ha trovato applicazione la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 14-ter della legge 30 marzo 2001, numero 125, che prevede una sanzione fino a 1.000 euro.

Polizia locale: anche una denuncia penale per un secondo esercente

Il secondo caso è stato rilevato in un esercizio ubicato in prossimità della medesima area Ztl, dove è stata riscontrata la somministrazione di bevande alcoliche ad una minore di 16 anni. In questa circostanza, oltre alla sanzione amministrativa di 2mila euro, è scattata la denuncia penale nei confronti dell’esercente, per il reato di somministrazione di bevande alcoliche a chi ha meno di 16 anni, come previsto dall’articolo 689 del codice penale. Inoltre, è stata disposta la sospensione dell’attività da parte dell’autorità amministrativa competente.