«Conosciamo bene il dolore che si prova in queste situazioni e stiamo percorrendo ogni strada, per ritrovare Simba e riportarlo ai suoi proprietari». Fabiana Tombari, dell’associazione Cani e Mici per Amici, commenta così l’attività di ricerca di Simba, micio trovatello scomparso ormai da un mese a Seregno, nella zona di San Salvatore.

Micio scomparso: i proprietari sono disperati

«Si tratta di un micio castrato e regolarmente chippato – prosegue la volontaria – e chi lo accudiva è disperato. Simba si è allontanato da casa e non ha più fatto ritorno. Abbiamo affisso cartelli ovunque, ma le segnalazioni non hanno portato a nulla. È scomparso. Forse è salito su un’auto e non può più ritornare».

Micio scomparso: l’impegno di Cani e Mici per Amici

Cani e Mici per Amici è stata contattata per contribuire a ritrovare il micio. «L’associazione -conclude Tombari- opera sui territori di Seregno ed Albiate e sta aiutando le attività di ricerca, ma finora senza esito. Speriamo in una svolta positiva». Per qualsiasi necessità, scrivere a caniemiciperamici@gmail.com.