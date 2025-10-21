Sanzioni amministrative per un totale di 1.300 euro e la chiusura immediata, fino al ripristino dei requisiti igienico-sanitari minimi previsti dalla normativa vigente. Sono i provvedimenti che la Polizia locale di Seregno, intervenuta con il suo nucleo annonario, ed Ats Brianza hanno adottato nei confronti di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande nel quartiere di Santa Valeria.

Chiusura: riscontrata una sporcizia diffusa nel locale

Un sopralluogo congiunto ha infatti consentito di riscontrare gravi carenze igienico-sanitarie nel locale, con condizioni di sporcizia diffusa ed una scorretta gestione della fase di preparazione degli alimenti.

Chiusura: l’obiettivo è tutelare i cittadini e la concorrenza

L’ispezione ha avuto la finalità di una tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare e si è inserita nel solco delle attività che la Polizia locale porta avanti, nell’ottica di una salvaguardia della corretta concorrenza tra gli operatori del settore. In questo contesto, il rispetto delle norme igieniche è considerato un requisito indispensabile per la sicurezza del consumatore e la qualità dell’offerta commerciale in città.