Seregno, onorificenza del presidente Mattarella: Giuseppe Crepaldi è commendatore

Onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a Giuseppe Crepaldi, seregnese. La consegna è avvenuta mercoledì 12 febbraio da parte del Prefetto di Monza Patrizia Palmisani. L’onorificenza è stata conferita dal Presidente della Repubblica “motu proprio”.

Seregno, Crepaldi è commendatore: onorificenza conferita “motu proprio” dal Presidente

Laureato in economia e commercio all’Università Cattolica di Milano, sposato e padre di due figli, Giuseppe Crepaldi è dirigente d’azienda nel settore dell’abbigliamento, settore nel quale opera fin dagli anni Ottanta: “con rilevanti incarichi in numerose aziende titolari di marchi italiani di primaria importanza nel mercato della moda” dice una nota della Prefettura.

Alla cerimonia, organizzata in forma ristretta, in Prefettura, erano presenti il sindaco di Seregno, Alberto Rossi, e il Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, Generale di

Divisione Giuseppe Spina. Il prefetto Palmisani ha voluto sottolineare l’importanza dell’Onorificenza evidenziando in particolare il carattere straordinario del conferimento motu proprio, “indicativo dell’assoluto rilievo del profilo umano e professionale” di Giuseppe Crepaldi.