Carabinieri al lavoro mercoledì 30 luglio, nel centro storico di Seregno, per quello che sulle prime è stato rilanciato come un allarme bomba, poi rientrato a stretto giro di posta. La causa è stata la presenza all’altezza di piazza Segni, spazio urbano che si apre lungo via Trabattoni, di un oggetto abbandonato, che ha richiesto appunto l’intervento dei militari dell’Arma, supportati dal personale della Polizia locale. Dopo una verifica, nel corso della quale un tratto della stessa via Trabattoni è stato interdetto alla circolazione per motivi di sicurezza, è stato però rapidamente appurato che l’oggetto era un caricatore per pile ricaricabili.

Allarme: individuato l’autore dell’abbandono

Una vettura dei carabinieri al lavoro

L’autore dell’abbandono è stato immediatamente individuato nella zona, grazie all’utilizzo delle telecamere per la videosorveglianza comunale. Resta ora da capire se nei suoi confronti siano stati adottati provvedimenti e, nel caso, quali.