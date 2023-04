Seregno, nelle chat l’allarme adescamenti: «Nessuna denuncia, nel caso chiamate i carabinieri»

Non risultano denunce alla compagnia dei carabinieri di Seregno in merito alla notizia, che sta rimbalzando a più riprese nelle chat e nei gruppi social, di tentativi di adescamento di minori che si sarebbero verificati negli ultimi giorni, nel territorio tra Seregno ed Albiate.

Carabinieri: smentite denunce o segnalazioni

La diffusione sempre più incalzante ha spinto i vertici della compagnia dell’Arma, con sede in piazza Prealpi, ad una smentita ufficiale, accompagnata dall’aggiunta che «qualora dovesse mai verificarsi tale circostanza, invitiamo a contattare direttamente il 112 o a rivolgersi al più vicino comando stazione dei carabinieri».

Carabinieri: San Salvatore la zona al centro delle voci

La presa di posizione sgombera così il campo dai dubbi ed acclara la mancanza di fondatezza delle voci circolanti, che invece accreditavano tentativi di adescamento di minori da parte di bambini stranieri, che dopo aver giocato con coetanei nel parchetto di San Salvatore, cercherebbero di portarli verso la strada, dove vi sarebbero due adulti in attesa in macchina. Ma, appunto, segnalazioni o denunce nel merito ai carabinieri non ne sono arrivate.