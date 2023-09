Seregno, la polizia locale sanziona un parcheggiatore abusivo all’ospedale

Un uomo di 40 anni, originario della Romania, senza fissa dimora sul suolo italiano, è stato individuato dal corpo della polizia locale di Seregno mercoledì 20 settembre, alle 11 circa, mentre, in veste di parcheggiatore abusivo, chiedeva denaro con insistenza ed un atteggiamento molto maleducato agli utenti all’ingresso del presidio ospedaliero Trabattoni-Ronzoni di via Verdi, per «controllare le auto».

Polizia locale: previsto un ordine di allontanamento dal luogo

Il nucleo di sicurezza urbana, dopo le prime segnalazioni di quanto si stava verificando, una circostanza tanto più odiosa se si considera la prossimità con una struttura medica, è intervenuto prontamente ed ha sorpreso in flagranza di reato l’interessato, che ha ricevuto una sanzione amministrativa di 765 euro ed il contestuale ordine di allontanamento dal luogo.