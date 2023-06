Seregno, la polizia locale denuncia per resistenza a pubblico ufficiale un giovane motociclista

La polizia locale di Seregno ha denunciato a piede libero per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, con contestuale sequestro del motociclo privo di assicurazione e revisione e sanzioni amministrative conseguenti, che ammontano ad alcune migliaia di euro, il giovane residente in città, dell’età di 20 anni, che nella serata di venerdì 23 giugno era stato visto da una pattuglia civetta sfrecciare in via Cristoforo Colombo, ai margini del centro storico, impennando a ripetizione. Giunto all’intersezione con la via Umberto I, il centauro l’ha poi impegnata infischiandosene del rosso semaforico e continuando ad impennare.

Polizia locale: folle il comportamento durante la fuga

Il personale ha quindi deciso di cominciare un inseguimento, con la finalità di arrestare la folle corsa. Parallelamente, è stato diramato un allarme a tutte le autoradio del corpo in servizio. Una volta raggiunto, il ventenne ha provato ad allontanarsi, salendo sul marciapiede e tentando di investire l’agente che gli si era avvicinato, per identificarlo, prima di dileguarsi imboccando le strade anche contromano. A questo punto, considerata la pericolosità della situazione per gli altri utenti della strada, la pattuglia ha desistito dal proseguire l’attività. Subito però sono scattate le indagini, che hanno permesso di risalire al responsabile.