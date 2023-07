Seregno, la polizia locale deferisce il gestore di un bar, per aver servito alcol a minorenni

Quattro pattuglie del corpo della polizia locale di Seregno, coordinate dal comandante Giovanni Dongiovanni, hanno operato giovedì 6 luglio nel centro cittadino, per contenere in modo particolare i fenomeni derivanti dall’abuso di alcolici. Il primo intervento importante si è verificato all’inizio della serata in piazza Risorgimento, dove è stata identificata una decina di soggetti, due dei quali sono stati sanzionati per ubriachezza manifesta in luogo pubblico. Per entrambi, è scattato l’ordine di allontanamento.

Polizia locale: i genitori dei minorenni convocati in comando

Successivamente, il personale, in abiti civili, ha notato la presenza di numerosi avventori di giovane età, poco più che quindicenni, ai tavolini di un bar, dove venivano loro serviti cocktail alcolici. Per questo motivo, il gestore sarà deferito alla procura della Repubblica di Monza, per non aver rispettato il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche a minorenni, previsto dall’articolo 689 del codice penale, mentre i genitori degli adolescenti saranno convocati a parte al comando. Alle operazioni ha assistito l’assessore alla sicurezza William Viganò.