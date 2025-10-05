Potrebbe essere stato un gesto volontario la causa dell’investimento mortale lungo la linea ferroviaria Milano-Como-Chiasso, che domenica 5 ottobre è costato la vita ad una quindicenne. Secondo quello che è stato possibile ricostruire sulle prime, la giovanissima è stata urtata da un treno in transito nel tratto tra Seregno e Camnago, alle 12.20 circa, e purtroppo i soccorsi non sono serviti per evitare il peggio.

Ferrovia: traffico interrotto per un paio di ore

Toccherà ora alla Polizia ferroviaria ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La circolazione dei convogli è stata interrotta per un paio di ore, per consentire i rilievi di prassi, prima di riprendere, seppur con qualche limitazione iniziale.