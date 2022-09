“Seregno Fa Centro” grazie ad un partenariato tra Comune e associazioni di categoria

Il Comune di Seregno ha sottoscritto nei giorni scorsi un accordo di partenariato con l’Unione Confcommercio di Milano, Lodi, Monza e Brianza, la rete di imprese ViviSeregno, l’Apa Confartigianato Imprese di Milano, Monza e Brianza, la Confederazione Nazionale dell’Artigianato del Lario e della Brianza e l’Unione Artigiani della Provincia di Monza e della Brianza, finalizzato alla realizzazione del progetto “Seregno Fa Centro: Shopping, Food e Cultura nel cuore della città”, che mira a porre in essere e ad attuare una serie di interventi di riqualificazione del centro urbano cittadino, che è il cuore del mondo del commercio sul territorio. Il novero degli interventi possibili comprende il miglioramento dell’arredo urbano e della segnaletica informativa e di indirizzamento nell’area del distretto del commercio, ma anche un potenziamento dei servizi e di altri elementi, in grado di rendere la città un polo attrattivo per la zona della Brianza.

Distretto del commercio: come si procederà ora

Gli operatori intervenuti alla presentazione di un precedente bando per il distretto del commercio

La novità rappresenta il primo passo di un percorso che si palesa come molto articolato. Lo step successivo consisterà adesso nella partecipazione al bando regionale denominato “Sviluppo dei distretti del commercio 2022-2024”, con l’obiettivo di intercettare un contributo complessivo di importo pari a 630mila euro. Sarà quindi onere successivo a carico del Comune di Seregno e della rete di imprese ViviSeregno, sua tradizionale partner in progettualità come quella che stiamo descrivendo, cofinanziare gli interventi, rispettivamente per un ammontare di 1 milione 105mila euro e per 275mila euro. In modo specifico, l’esborso comunale sarà destinato a finanziare il capitolo del conto capitale, per una quota di 850mila euro, ed iniziative in tema di eventistica e promozione, nella misura di 255mila euro. Il già citato bando regionale, che costituisce chiaramente una sorta di punto di svolta imprescindibile nell’iter del progetto, contempla due sezioni finanziabili. Una prima sezione ha una natura ordinaria e prevede contributi massimi concedibili per 165mila euro, mentre nella sezione di eccellenza rientreranno progetti che saranno beneficiari di contributi per 630mila euro. Il Comune di Seregno, con “Seregno Fa Centro: Shopping, Food e Cultura nel cuore della città”, si candida appunto nella seconda, forte di una progettualità articolata, che ha come prerogativa la condivisione con le realtà territoriali di settore, evidenziata dall’ampio partenariato che è stato definito strada facendo.