Il personale del nucleo di sicurezza urbana ed annonario della Polizia locale di Seregno, nella mattinata di martedì 23 dicembre, è intervenuto in un esercizio commerciale situato nel quartiere Lazzaretto, per un controllo mirato alla verifica della corretta gestione e detenzione di materiale pirotecnico. Nel corso dell’ispezione, sono emerse gravi e diffuse irregolarità nella conservazione e nello stoccaggio dei fuochi d’artificio, tali da configurare una situazione di serio pericolo per la pubblica incolumità. Il materiale pirotecnico risultava infatti custodito senza le necessarie cautele, in promiscuità con merce facilmente infiammabile ed in aree liberamente accessibili ai clienti, superando inoltre i quantitativi massimi consentiti dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e detenzione di materiali esplodenti.

Polizia locale: numerose le irregolarità riscontrate

Un momento dei controlli

Complessivamente, sono stati rinvenuti circa 500 chilogrammi di fuochi d’artificio, parte dei quali detenuti direttamente nell’area di vendita. Un’ulteriore quantità è stata scoperta all’interno di un bagno destinato al pubblico, utilizzato di fatto come deposito abusivo, circostanza che ha fatto emergere un rischio immediato di incendio o esplosione in un’area frequentata quotidianamente dai clienti, inclusi soggetti fragili. Le condizioni di sicurezza sono state giudicate fortemente carenti: scaffalature non idonee, assenza di estintori e di segnaletica di sicurezza, impianti elettrici precari e presenza di fonti di calore a stretto contatto con il materiale esplodente. Alla luce delle violazioni riscontrate, l’intero quantitativo di materiale pirotecnico è stato sequestrato e successivamente affidato ad una ditta specializzata per la messa in sicurezza e lo smaltimento secondo le procedure previste. Durante l’intervento sono stati inoltre rinvenuti prodotti elettronici non conformi alla normativa europea, nello specifico cinquanta articoli privi del marchio CE e centoquindici articoli recanti marchio CE contraffatto, anch’essi sottoposti a sequestro a tutela della sicurezza dei consumatori.

Polizia locale: deferita la titolare dell’attività commerciale

Il personale con il materiale sequestrato

La titolare dell’attività, una donna classe 1979, di cittadinanza cinese, residente nella provincia di Milano, è stata deferita all’autorità giudiziaria per il reato di detenzione di materiale esplodente senza le dovute cautele e per il commercio di prodotti con marchio CE contraffatto. Nei suoi confronti è stata inoltre elevata una sanzione amministrativa pari a 2mila euro per la vendita di prodotti privi della marcatura CE. L’operazione rientra nell’ambito delle attività di controllo intensificate dalla Polizia locale nel periodo delle festività natalizie, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini ed il rispetto delle norme a tutela della collettività.