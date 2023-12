Seregno, avviata la procedura per la selezione del nuovo comandante della polizia locale

Alla luce dell’annunciato trasferimento a Monza di Giovanni Dongiovanni, il Comune di Seregno ha indetto una selezione per individuare un nuovo comandante del corpo della polizia locale, che per la prima volta verrà gratificato anche di un incarico dirigenziale. Gli interessati dovranno far pervenire la loro candidatura al sindaco Alberto Rossi, indirizzandola all’ufficio comunale risorse umane, che ha sede in via Umberto I 78, entro la scadenza perentoria di mercoledì 17 gennaio 2024, con le seguenti modalità: l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno, la presentazione diretta all’ufficio protocollo dell’ente comunale oppure tramite una mail recapitata con posta elettronica certificata a protocollo@actaliscertymail.it.

Polizia locale: il prescelto avrà un contratto a tempo determinato

La selezione sarà a cura di una giuria, la quale, dopo la valutazione dei profili e colloqui personali, sottoporrà una terna di candidati al primo cittadino, che provvederà alla scelta su base fiduciaria. Il contratto sarà a tempo determinato e scadrà al termine del mandato amministrativo in corso, cominciato dopo le elezioni amministrative della passata primavera. Per informazioni, è possibile telefonare allo 0362/ 263.256 o scrivere una mail a info.personale@seregno.info.