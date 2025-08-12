C’è tempo fino a martedì 19 agosto per i genitori desiderosi di iscrivere i loro figli al summer camp, che l’amministrazione comunale di Seregno, in sinergia con la cooperativa sociale Airone, ha previsto nell’arco temporale compreso tra lunedì 1 settembre e mercoledì 10 settembre. Il servizio è rivolto in modo esclusivo a bambini che nell’ultimo anno abbiano frequentato la scuola primaria, di età compresa tra 6 ed 11 anni, che nei giorni feriali, prima della ripresa dell’attività didattica, saranno ospitati dalla sede dell’istituto comprensivo Rodari di via Pacini 71.

Summer camp: impegnato il personale della cooperativa Airone

Qui il personale della cooperativa Airone, nata nel 2018, sulla scorta del precedente percorso portato avanti dall’omonima associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale, con sedi a Stezzano e Novate Milanese, coinvolgerà i presenti in proposte di gioco, sport, divertimento ed aggregazione, con una finalità educativa, ma anche con l’obiettivo di garantire un supporto a quelle coppie che, per i concomitanti impegni professionali, siano in difficoltà nel seguire i figli durante la giornata.

Summer camp: una decina le giornate interessate dalla proposta

Il calendario contempla l’ingresso alla sede del comprensivo Rodari tra le 8.30 e le 9 e l’uscita tra le 16 e le 16.30, con possibilità di un precamp tra le 7.30 e le 8.30 e di un postcamp tra le 16.30 e le 17.30. Il calendario della prima settimana comprenderà i giorni tra lunedì 1 settembre e venerdì 5 settembre, quello della seconda, accorciata considerata la successiva ripresa delle lezioni scolastiche, i giorni tra lunedì 8 settembre e mercoledì 10 settembre. La quota di partecipazione è di 102 euro, mensa inclusa, per la prima settimana e di 88 euro, sempre con l’inclusione della mensa, per la seconda, quella più breve. I nuclei che iscriveranno più figli potranno usufruire di una specifica scontistica, con una riduzione del 10 per cento della quota per il secondo fratello e del 20 per cento per il terzo.

Summer camp: prevista una presentazione online

Le adesioni si ricevono al link www.laironecooperativasociale.it/centriestivi/login.php. Mercoledì 27 agosto, alle 18, è fissata infine una riunione online sulla piattaforma Zoom, per presentare le attività del summer camp.