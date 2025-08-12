Brianza Nord Cronaca

Seregno, aperte le iscrizioni al summer camp: c’è tempo fino al 19 agosto

L'iniziativa comunale va nella direzione di fornire un aiuto alle famiglie, nei giorni precedenti l'inizio del nuovo anno scolastico. Collabora la cooperativa Airone
Seregno 2025 Summer camp
La sede del comprensivo Rodari ospiterà il summer camp

C’è tempo fino a martedì 19 agosto per i genitori desiderosi di iscrivere i loro figli al summer camp, che l’amministrazione comunale di Seregno, in sinergia con la cooperativa sociale Airone, ha previsto nell’arco temporale compreso tra lunedì 1 settembre e mercoledì 10 settembre. Il servizio è rivolto in modo esclusivo a bambini che nell’ultimo anno abbiano frequentato la scuola primaria, di età compresa tra 6 ed 11 anni, che nei giorni feriali, prima della ripresa dell’attività didattica, saranno ospitati dalla sede dell’istituto comprensivo Rodari di via Pacini 71.

Summer camp: impegnato il personale della cooperativa Airone

Qui il personale della cooperativa Airone, nata nel 2018, sulla scorta del precedente percorso portato avanti dall’omonima associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale, con sedi a Stezzano e Novate Milanese, coinvolgerà i presenti in proposte di gioco, sport, divertimento ed aggregazione, con una finalità educativa, ma anche con l’obiettivo di garantire un supporto a quelle coppie che, per i concomitanti impegni professionali, siano in difficoltà nel seguire i figli durante la giornata.

Summer camp: una decina le giornate interessate dalla proposta

Il calendario contempla l’ingresso alla sede del comprensivo Rodari tra le 8.30 e le 9 e l’uscita tra le 16 e le 16.30, con possibilità di un precamp tra le 7.30 e le 8.30 e di un postcamp tra le 16.30 e le 17.30. Il calendario della prima settimana comprenderà i giorni tra lunedì 1 settembre e venerdì 5 settembre, quello della seconda, accorciata considerata la successiva ripresa delle lezioni scolastiche, i giorni tra lunedì 8 settembre e mercoledì 10 settembre. La quota di partecipazione è di 102 euro, mensa inclusa, per la prima settimana e di 88 euro, sempre con l’inclusione della mensa, per la seconda, quella più breve. I nuclei che iscriveranno più figli potranno usufruire di una specifica scontistica, con una riduzione del 10 per cento della quota per il secondo fratello e del 20 per cento per il terzo.

Summer camp: prevista una presentazione online

Le adesioni si ricevono al link www.laironecooperativasociale.it/centriestivi/login.php. Mercoledì 27 agosto, alle 18, è fissata infine una riunione online sulla piattaforma Zoom, per presentare le attività del summer camp.

