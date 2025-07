Si chiama “Re-GenerAction” l’hackathon territoriale, evento a carattere intensivo promosso da Aeb, il primo battezzato da una multiutility in Brianza, con tema “Sustainable Urbanization”. Al progetto, che vuole coinvolgere i giovani nello sviluppo di soluzioni concrete per la rigenerazione sostenibile, potranno partecipare neolaureati o professionisti tra i 18 ed i 30 anni, cui sarà offerto uno spazio di confronto e coprogettazione sugli aspetti più caratterizzanti dello sviluppo urbano sostenibile.

“Re-GenerAction”: il commento del presidente Riva

Massimiliano Riva

«L’hackathon -spiega Massimiliano Riva, presidente di Aeb– si concentra su tre ambiti chiave: transizione energetica urbana, economia circolare ed innovazione sociale, con un focus sugli strumenti digitali per la partecipazione attiva. Vogliamo promuovere progetti che uniscano concretezza, replicabilità ed impatto positivo sul territorio. Lanciamo una sfida ambiziosa alle nuove generazioni: diventare protagoniste del cambiamento, portando visione, competenze e coraggio nella trasformazione dei territori».

“Re-GenerAction”: l’articolazione del percorso

Il termine per presentare le candidature è fissato a venerdì 19 settembre. Il programma contempla un evento di apertura ed un Career Day dedicato. Seguiranno quattro bootcamp tematici, sessioni di mentorship, incontri con esperti e l’accesso ad una piattaforma digitale per il lavoro collaborativo. I finalisti illustreranno i loro elaborati in ottobre nel Pitch Day ad una giuria, composta da professionisti del settore, rappresentanti istituzionali e stakeholder del mondo dell’innovazione. I tre elaborati migliori saranno premiati con buoni Amazon da 2mila 500 euro, 1.500 euro e mille euro.

“Re-GenerAction”: a chi è rivolta la proposta

L’hackathon è rivolto a studenti, neolaureati e giovani professionisti, provenienti da percorsi di studio in ingegneria, informatica, fisica, matematica, scienze ambientali, design, architettura, economia, marketing e comunicazione, iscritti o laureati negli atenei lombardi, invitati a riflettere sulla transizione energetica urbana, con soluzioni legate a fonti rinnovabili, smart grid ed edifici ad alta efficienza, nonché sull’economia circolare e la gestione sostenibile delle risorse urbane ed infine sull’innovazione sociale, attraverso strumenti digitali per la partecipazione attiva, la pianificazione condivisa e la collaborazione tra cittadini, imprese ed istituzioni. Per iscriversi: https://re-generaction.it.