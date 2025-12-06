Sequestra la ex e il figlio, la donna chiede aiuto con un video alla madre

Già a processo per violenza sessuale e maltrattamenti, ha sequestrato per ore la ex moglie e il figlio. È successo due giorni a fa a Cesano Maderno: la donna è riuscita a chiedere aiuto inviando un video alla madre. I carabinieri hanno quindi arrestato l’uomo, un cittadino peruviano di 38 anni.

Sequestra la ex e il figlio, è successo a Cesano Maderno: nei guai un peruviano di 38 anni

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, che dalla fine della relazione vive nell’hinterland milanese, aveva ottenuto di andare a cena a casa della ex col pretesto di trascorrere del tempo con lei e il bambino. Finito di cenare e dopo aver giocato un po’ con il figlio, l’uomo avrebbe ottenuto anche di potersi fermare a dormire.

Diventando però aggressivo quando la donna gli ha fatto notare che avrebbe trascorso la notte sul divano. A quel punto avrebbe trascinato ex moglie e figlio in camera, chiudendo a chiave la porta.

Sequestra la ex e il figlio, l’intervento dei carabinieri

Riuscendo a riprendere pochi secondi della scena con il cellulare, la donna ha permesso alla madre di attivare il 112. I carabinieri intervenuti hanno dovuto affrontare una lunga mediazione per convicere l’uomo ad aprire la porta, tanto che nel frattempo erano già state allertate le Squadre di intervento speciale dell’Arma.