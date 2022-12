Senago: vandali colpiscono al “cuore” il simbolo del Natale 2022

Per una notte il grande cuore di Senago si è fermato. Ed è colpa dei vandali, che si ritrovano in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa dove è stato localizzata l’installazione luminosa natalizia. Nella notte mani anonime hanno divelto cavi e connessioni elettriche e hanno spostato in tutt’altro luogo della piazza la suggestiva installazione a forma di cuore predisposta per le festività dall’amministrazione Beretta. Un gesto assolutamente scriteriato e probabilmente riconducibile alla noia e alla stupidità di chi, soprattutto giovanissimi, si raduna nel piazzale in queste notti che precedono il Natale.

Senago, vandalismi: utili le immagini delle telecamere

Solo l’analisi delle immagini della video sorveglianza, in programma presso il Comando della Polizia locale nella giornata di lunedì 12 dicembre alla presenza del vice sindaco Cucinotta e del comandante Tagliabue, permetterà di fare luce quantomeno sull’esatta dinamica, sull’orario, sul numero del commando di cretini autore del gesto gratuito di spregio e vandalismo. Molto probabile che si possa anche capire, indicativamente chi siano stati i soggetti che hanno avuto questa idea, mossi da noia o voglia di rovinare questo Avvento del Natale, che ha già visto tantissimi senaghesi intrattenersi attorno all’enorme cuore luminoso. In primo luogo i bambini della città ovviamente attratti dalla originale installazione.

Senago, vandalismi: il cuore è una delle iniziative organizzata dal Comune

L’iniziativa prevede, tra l’altro la possibilità di scattare selfie e foto che poi saranno raccolte sui Social. Il gesto di pura maleducazione pesa ancora di più sulla città, dal momento che quest’anno la giunta Beretta, la pro loco e i commercianti hanno fatto uno sforzo ancora più grande rispetto agli anni passati, per fare tutta la serie di iniziative in programma per il Natale. Compresa la pista da pattinaggio edizione 2022, rimasta a forte rischio a lungo: la vicina Paderno Dugnano, ad esempio, è stata costretta a passare la mano quest’anno. I soldi sono stati destinati ad altro di più urgente, nonostante l’eccellente risultato, concomitante, dell’attribuzione del titolo di Distretto commerciale d’eccellenza che porterà a Paderno investimenti sontuosi per il centro città. Senago è riuscita a fare tanto, più del previsto, grazie alla catena di generosità delle aziende e dei commercianti del territorio. Ma i soliti maleducati sembrano ignorarlo e non apprezzarlo.